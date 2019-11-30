Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisi atkı anlamına gelir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangisi atkı anlamına gelir?
A: Pike
B: Kaşkol
C: Evaze
D: Anorak
Doğru cevap: B: Kaşkol
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