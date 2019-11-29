Payitaht Abdülhamid bu akşam saat 20.00'de 98. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Halil Halid Abdülhamid'in gönderdiği gramofonu telsiz haline getirmeyi başarıyor. İmro uluslararası siyasette tanınmak ve bir devletle masaya oturup pazarlık yapabilmek için bir rahibe kaçırıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zalman, Zülüflü'nün elinde Abdülhamid'in tahtı bıraktığına dair bir mektup olduğunu öğrenir ve harekete geçer. Abdülhamid'i tuzağa çekmek, tahtını hatta hayatını sona erdirmek için her zamankinden daha büyük, daha karışık ve daha bilinmez bir oyun kurar. Bir suikastçı tutar.