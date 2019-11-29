Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.11.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 23:23

99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalman büyük bir tuzak kuruyor

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen tarihi dizisi 'in yeni bölümündeki olaylar merak edildi. Yeni bölümde Zalman, Zülüflü’nün elinde Abdülhamid’in tahtı bıraktığına dair bir mektup olduğunu öğreniyor ve harekete geçiyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamid bu akşam saat 20.00'de 98. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Halil Halid Abdülhamid'in gönderdiği gramofonu telsiz haline getirmeyi başarıyor. İmro uluslararası siyasette tanınmak ve bir devletle masaya oturup pazarlık yapabilmek için bir rahibe kaçırıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zalman, Zülüflü'nün elinde Abdülhamid'in tahtı bıraktığına dair bir mektup olduğunu öğrenir ve harekete geçer. Abdülhamid'i tuzağa çekmek, tahtını hatta hayatını sona erdirmek için her zamankinden daha büyük, daha karışık ve daha bilinmez bir oyun kurar. Bir suikastçı tutar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriPayitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalman büyük bir tuzak kuruyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri