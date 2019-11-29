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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 12:49

’la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Fox tv 'la Sofrada birincisi hangi yarışmacı oldu? kim kazandı? her yerde aranmaya başladı. Fox ekranlarının reyting rekorları kıran yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da hararetli geçen 22-29 Kasım haftasında sona gelindi. Hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmaya bu hafta kayınvalidelerin gereksiz eleştirileri damgasını vurdu. Peki Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Yarışmanın birincisi açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. İşte ve tüm detaylar. Peki Zuhal Topal'la Sofrada ?

29 Kasım Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Lezzet dolu bir haftanın daha Zuhal Topal'la Sofrada 29 Kasım Cuma günü ekranlara geldi. Tartışmaların her geçen gün daha da hararetlendiği son haftanın finalinde bakalım kim elenecek. Her hafta daha da ilginç gelin ve kayınvalidelerin yer aldığı programda, her hafta 5 gelin ve kaynanadan oluşan ekip yarışıyor. Gelinler her gün menülerindeki yemekleri hazırlayıp kayınvalidelere sunuyor. Her gün gelinlere Zuhal Hanım'ın da puan verdiği yarışmada memnuniyetsiz kayınvalideler ve emeğinin karşılığını alamayan gelinler her hafta damgasını vuruyor.. Ancak henüz Zuhal Topal'la Sofrada kazanan kim oldu daha belli olmadı.

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal, 15 bin TL'yi kazanan ismi saat 18.45 gibi açıklayacak. Sitemizden gelişmeleri izleyebilirsiniz. Kazanan gelinin 1 puan farkla 15 bin TL'ye kavuşacağını hatırlatalım.

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