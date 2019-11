Lezzet dolu bir haftanın daha Zuhal Topal'la Sofrada 29 Kasım Cuma günü ekranlara geldi. Tartışmaların her geçen gün daha da hararetlendiği son haftanın finalinde bakalım kim elenecek. Her hafta daha da ilginç gelin ve kayınvalidelerin yer aldığı programda, her hafta 5 gelin ve kaynanadan oluşan ekip yarışıyor. Gelinler her gün menülerindeki yemekleri hazırlayıp kayınvalidelere sunuyor. Her gün gelinlere Zuhal Hanım'ın da puan verdiği yarışmada memnuniyetsiz kayınvalideler ve emeğinin karşılığını alamayan gelinler her hafta damgasını vuruyor.. Ancak henüz Zuhal Topal'la Sofrada kazanan kim oldu daha belli olmadı.

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal, 15 bin TL'yi kazanan ismi saat 18.45 gibi açıklayacak. Sitemizden gelişmeleri izleyebilirsiniz. Kazanan gelinin 1 puan farkla 15 bin TL'ye kavuşacağını hatırlatalım.

