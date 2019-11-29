Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını merakla takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 29 Kasım Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 29 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

29 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Kasım Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 30 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.