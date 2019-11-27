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  • 27.11.2019 22:36
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 22:36

3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman düşmanlarına karşı harekete geçiyor!

ATV ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna geliyor. İzleyiciler ise şimdi Osman'ın katilleri bulup bulamayacağını, Aybars'ın intikamını alıp alamayacağını merak ediyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Kuruluş Osman 2. bölümüyle bu akşam milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye giriyor ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

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