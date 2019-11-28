Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 28.11.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:36

23.yeni bölümde neler olacak? fragmanı

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan , cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Dizinin müdavimleri 23.yeni bölümü merak bekliyor. Peki de neler olacak. İşte Hercai 23.yeni bölümde yaşanacaklar ve Hercai 23.yeni bölüm fragmanı.

HERCAİ 23.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 23.yeni bölümde neler olacak? Hercai 23.yeni bölüm fragmanı
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri