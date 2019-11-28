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  • 28.11.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 22:52

47. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Yılmaz'ın yaptıkları herkesi şaşırtacak

Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanan her bölümüyle dikkat çeken dizisinde bu akşam heyecan doruktaydı. Yeni bölümde sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar veriyor. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyor. Bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında 46. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu bölümde Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek istiyor ancak Fekeli'nin gönlü kırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak.

ZÜLEYHA VE MÜJGAN KOMŞU OLUYOR

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

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