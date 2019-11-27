Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Salak Milyoner bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Salak Milyoner filmi bu akşam izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Filmde define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki hikayesi anlatılıyor. Peki, Salak Milyoner kaç yılında ve nerede çekildi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar...

SALAK MİLYONER KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı komedi filmidir. Film define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki öyküsünü anlatmaktadır.