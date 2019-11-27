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  • 27.11.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:22

kaç yılında ve nerede çekildi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kimler? İşte konusu

Türk sinemasının usta isimlerinin yer aldığı ve her izlediğimizde bizi defalarca güldüren filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Salak Milyoner filmine dair detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Salak Milyoner kaç yılında ve nerede çekildi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

Salak Milyoner kaç yılında ve nerede çekildi?

Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Salak Milyoner bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Salak Milyoner filmi bu akşam izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Filmde define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki hikayesi anlatılıyor. Peki, Salak Milyoner kaç yılında ve nerede çekildi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar...

SALAK MİLYONER KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı komedi filmidir. Film define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki öyküsünü anlatmaktadır.

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