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  • 27.11.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 18:51

Kuruluş Osman'ın 'u ? kaç yaşında, nereli?

3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken oyunculardan birisi de oldu. Dizinin izleyicileri şimdi "Kuruluş Osman'ın 'u ?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, , nereli? İşte merak edilen detaylar...

Kuruluş Osman'ın Rabia Bala Hatun'u Özge Törer kimdir?

Yayınlanan ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Diziyi ekranları başında takip edecek izleyiciler ise Kuruluş Osman oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman dizisinde Rabia Bala Hatun karakterine oyuncu Özge Törer hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Rabia Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen bilgiler...

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer henüz 20'li yaşlardadır. Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.

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