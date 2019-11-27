Yayınlanan ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Diziyi ekranları başında takip edecek izleyiciler ise Kuruluş Osman oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman dizisinde Rabia Bala Hatun karakterine oyuncu Özge Törer hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Rabia Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen bilgiler...

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer henüz 20'li yaşlardadır. Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.