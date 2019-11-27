Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi geçen hafta yayınlanan bölümüyle reyting sıralamasında zirvede yer aldı. 2. bölümü ekranları başından takip eden izleyiciler Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın seti hangi şehirde? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.