ATV'nin iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken ve ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Kuruluş Osman 2. bölümde diziye Konur Alp karakteriyle Eren Vurdem katıldı. Dizinin izleyicileri şimdilerde büyük bir merakla Kuruluş Osman'da Konur Alp'i canlandıran Eren Vurdem kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte oyuncunun hayatı...
EREN VURDEM KİMDİR?
Eren Vurdem 1988 yılında Konya'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisiyle yapan Eren Vurdem, İnadına Aşk dizisiyle tanındıktan sonra Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol aldı.
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