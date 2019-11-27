Kuruluş Osman 2. son bölüm izle - Geçen hafta ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye giriyor ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapıyor. Anlaşmadan ardından tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşüyor. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte Kuruluş Osman 2. yeni bölüm izle seçeneği...

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

OSMAN'A BÜYÜK TUZAK

Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

OSMAN KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.

OSMAN RAHİBELERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN REYTİNG REKORLARI KIRIYOR

Yapımcılığında Mehmet Bozdağ'ın yer aldığı, yönetmenliğini Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği Bozdağ Film imzasıyla ATV ekranlarında her Çarşamba akşamı nefes kesen sahneleriyle seyircisini ağırlayacak olan Kuruluş Osman 2.bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Osman Gazi'nin yaşamının konu olarak ele alındığı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini iddialı bir şekilde gözler önüne seren yeni bölümde heyecan ve gerilim seviyesi zirveye tırmanacak.

Son bölüm final sahnesinin ardından yayına giren Kuruluş Osman 2.bölüm fragmanında Aygül'ü yakalayarak tutsak eden düşmanların, ''Osman, teslim ol! Dündar beyin kızı senin yerine kellesinden olacak'' sözleri damgasını vurdu. Aygül, Osman'ın teslim olmaması adına canını dişine takıp korkusuzca meydan okurken Osman Gazi'nin; ''Bu kaleyi onlara mezar eylemezsem, bana da Ertuğrul oğlu Osman demesinler'' şeklinde tüm gücünü ve kararlılığını ortaya koyması öne çıkan detaylar arasındaki yerini alıyor.