Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.11.2019 19:56
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 19:57

kimdir, tarihte var mı? Şeyh Edebali'yi canlandıran ?

dizisi bu akşam saat 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken tarihi karakterler arasında yer alıyor. Şeyh Edebali karakterine ise usta oyuncu hayat veriyor. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlandığı esnada , tarihte var mı sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. Aynı zamanda Şeyh Edebali'yi canlandıran sorusunun yanıtı da merak konusu.

Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebali kimdir?

Yayınlanan ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman yeni bölümüyle çok konuşulacak. Dizide özellikle bu akşam dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi Şeyh Edebali oldu. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Şeyh Edebali kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir? İşte merak edilenler...

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte var mı? Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri