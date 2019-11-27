Yayınlanan ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman yeni bölümüyle çok konuşulacak. Dizide özellikle bu akşam dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi Şeyh Edebali oldu. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Şeyh Edebali kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir? İşte merak edilenler...

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.