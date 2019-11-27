Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kuruluş Osman'ın 2. bölümünde Eren Vurdem, Konur Alp karakteriyle dizinin kadrosuna dahil oluyor. Konur Alp hakkındaki detayları merak eden izleyiciler Kuruluş Osman'daki Konur Alp tarihte var mı sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Konur Alp kimdir, tarihte neler yapmıştır? İşte merak edilen bilgiler...

KONUR ALP KİMDİR?

Osman Gazi daha Kayıların başına bey olmadan önce kendine sağlam ve sıkı arkadaşlar edindiği kişilerle birlikte hareket etmekteydi. Av seferlerine küçük akınlara hep aynı arkadaşları ile birlikte gidiyordu. İşte Akçakoca, Samsa Çavuş, Aykut Alp, ve Gazi Abdurrahman gibi bu sağlam arkadaşlarının arasında Konralp Bey de yer almaktaydı. Gün gelip de Osman Gazi Kayılara bey olduğunda, bu arkadaşları da en güvendiği komutanları oldu. Osmanlı'yı yükselten akınlar da bu yiğit komutanlar ile birlikte gerçekleşiyordu. Konuralp de bu gaziler içinde istisna bir yer tutmaktaydı. Anlatılarda Konuralp, Osman Gazi'nin en güvendiği komutanı olarak yer bulmaktadır.