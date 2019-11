The Irishman filmi için beklenen gün geldi. Milyonlarca izleyici tarafından heyecanla beklenen The Irishman filmi için geri sayım son buldu. Film hakkındaki detayları merak eden izleyiciler The Irishman filmi oyuncuları hakkında araştırmalara başladı. Peki, The Irishman filmi oyuncuları kimlerdir? The Irishman konusu nedir? İşte film hakkında detaylar...

THE IRİSHMAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

The Irishman filminin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel, Ray Romano gibi ünlü isimler yer alıyor.