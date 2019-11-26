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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 22:00

filmi oyuncuları kimlerdir? The Irishman konusu nedir? İşte film hakkında detaylar

Başrollerinde Robert De Niro ve gibi dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı filmi için geri sayım başladı. Filmi heyecanla bekleyen izleyiciler geri sayım devam ederken The Irishman filmi oyuncuları hakkında bilgi edinmek istiyor. Aynı zamanda araştırılan sorular arasında The Irishman konusu da yerini aldı. İşte The Irishman filmi hakkında merak edilenler...

The Irishman filmi oyuncuları kimlerdir?

The Irishman filmi için beklenen gün geldi. Milyonlarca izleyici tarafından heyecanla beklenen The Irishman filmi için geri sayım son buldu. Film hakkındaki detayları merak eden izleyiciler The Irishman filmi oyuncuları hakkında araştırmalara başladı. Peki, The Irishman filmi oyuncuları kimlerdir? The Irishman konusu nedir? İşte film hakkında detaylar...

THE IRİSHMAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

The Irishman filminin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel, Ray Romano gibi ünlü isimler yer alıyor.

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