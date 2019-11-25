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  • 25.11.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 23:31

25 Kasım Pazartesi açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul nedir?

25 Kasım Pazartesi gününün , günün en çok sorgulatılanları arasında bulunuyor. Show TV'de bu akşam saat 20.00'de Çukur 77. bölümüyle izleyicisiyle buluşurken, Kanal D'de Zalim İstanbul 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Özellikle Çukur ve Zalim İstanbul merak ediliyor.

25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

Gün içerisinde ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını merak ediyor. Reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanırken 25 Kasım Pazartesi günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki, 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sıralamasına dair merak edilen bilgiler...

25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklandı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 26 Kasım Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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