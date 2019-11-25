Gün içerisinde ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını merak ediyor. Reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanırken 25 Kasım Pazartesi günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki, 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sıralamasına dair merak edilen bilgiler...

25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklandı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 26 Kasım Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.