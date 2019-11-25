Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul bu akşam saat 20.00'de 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Şoku atlatan Agah Ceren'i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım oluyor. Bölümün sona bulmasının ardından izleyiciler Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Ceren'i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren'i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur.