Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 25.11.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 22:46

21. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Köşkte Nedim ve Ceren şoku yaşanıyor!

Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın iyice arttığı yeni bölümde Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına dönüyor. Ortalığın iyice karıştığı bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul bu akşam saat 20.00'de 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Şoku atlatan Agah Ceren'i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım oluyor. Bölümün sona bulmasının ardından izleyiciler Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Ceren'i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren'i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriZalim İstanbul 21. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Köşkte Nedim ve Ceren şoku yaşanıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri