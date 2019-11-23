Pazartesi ve cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıyı zorlayan soruda, "Selvi Boylu, Al Yazmalım filminde Cemşit rolünü canlandıran oyuncu kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Selvi Boylu, Al Yazmalım filminde Cemşit rolünü canlandıran oyuncu kimdir?

A: Göksel Arsoy

B: Ahmet Mekin

C: Bulut Aras

D: İzzet Günay

Doğru cevap: B: Ahmet Mekin