Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Cheshire Kedisi, Yalancı Kaplumbağa ve Beyaz Tavşan adlı karakterler hangi kitapta yer alır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Cheshire Kedisi, Yalancı Kaplumbağa ve Beyaz Tavşan adlı karakterler hangi kitapta yer alır?

A: Alice Harikalar Diyarında

B: Narnia Günlükleri

C: Charlie'nin Çikolata Fabrikası

D: Hayvan Çiftliği

Doğru cevap: A: Alice Harikalar Diyarında