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  • 23.11.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 23:32

. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Suna'nın ortadan kaybolması herkesi şaşırtıyor

ekranlarında izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Nejat, en mutlu günü olacağını düşündüğü sabaha kötü bir sürprizle uyanıyor ve Suna'nın ortalıkta olmadığını görüyor. Heyecan dolu bölümün ardından . bölüm fragmanını merak ediliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Bu hafta dizide yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekerken bölümde Nejat Suna'nın Pervin meselesine bu kadar tepki göstermesine inanmak istemese de Suna kestirip atıyor ve Nejat'tan ayrılıyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nejat, en mutlu günü olacağını düşündüğü sabaha kötü bir sürprizle uyanmıştır. Suna ortada yoktur.

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