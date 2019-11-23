Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan'ı canlandıran oyuncu kim?

Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan'ı canlandıran oyuncu kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan'ı canlandıran oyuncu kimdir?

A: Baykal Saran

B: İstemi Betil

C: Tarık Ünlüoğlu

D: Sönmez Atasoy

Doğru cevap: Tarık Ünlüoğlu