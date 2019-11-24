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  • 25.11.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 09:55

Reyting sonuçları Pazar: , , kim birinci oldu?

reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Reytingler her gün , ABC ve Total kategorilerinde yayınlanıyor. Seyirciler de hangi dizi ya da programın reyting birincisi olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam 'de Kimse Bilmez dizisi, 'de dizisi, 'de Kalk Gidelim dizisi, 'de O Ses Türkiye, Show'da dizisi, Kanal D'de Çok 2, Star'da yeni dizi ekranlara gelecek. Peki, kim reyting birincisi olacak? açıklandıktan sonra belli olacak.

24 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

24 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusu TV seyircisi tarafından merak ediliyor. Bu akşam ATV ekranlarında Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin izleyicilerin karşısında olacak. Ekranlara gelecek olan dizi ve programlardan hangisinin reytinglerde birinci olacağı merak ediliyor. 24 Kasım reyting sonuçları ise henüz açıklanmadı. 24 Kasım reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

24 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin ekranlara gelecek. Peki, kim reyting birincisi olacak? açıklandıktan sonra belli olacak.

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