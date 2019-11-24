24 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusu TV seyircisi tarafından merak ediliyor. Bu akşam ATV ekranlarında Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin izleyicilerin karşısında olacak. Ekranlara gelecek olan dizi ve programlardan hangisinin reytinglerde birinci olacağı merak ediliyor. 24 Kasım reyting sonuçları ise henüz açıklanmadı. 24 Kasım reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

24 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin ekranlara gelecek. Peki, kim reyting birincisi olacak? açıklandıktan sonra belli olacak.

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