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  • 23.11.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 10:59

22.son bölümüyle zirvede!

Tüm Kişiler'de birinci sırada! Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,66 izlenme oranı ve %19,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Hercai'nin 22. Bölüm etiketi #reyyanyoksamiranyok, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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