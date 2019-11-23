Hercai'nin 22. Bölüm etiketi #reyyanyoksamiranyok, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
Hercai'nin 22. Bölüm etiketi #reyyanyoksamiranyok, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
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