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  • 22.11.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 23:47

22 Kasım Cuma açıklandı mı? , Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid reyting sıralaması

Bugün ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını merakla takip edenler gün sonu nı araştırmaya başladı. Reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterirken 22 Kasım Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, açıklandı mı? İşte , Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid reyting sıralamasına dair merak edilenler...

21 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de Hercai 22. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken, Kanal D'de Arka Sokaklar 532. bölümüyle, Payitaht Abdülhamid ise TRT 1'de 97. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizilerin sona ermesinin ardından 22 Kasım Cuma reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Özellikle Hercai, Arka Sokaklar ve Payitaht Abdülhamid reyting sıralaması merak ediliyor.

22 KASIM CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Kasım Cuma günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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