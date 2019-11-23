Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Sivil Denemeler Kara, Bakışsız Bir Kedi Kara kitaplarının sahibi olan, kaymakamlık da yapmış şair kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Sivil Denemeler Kara, Bakışsız Bir Kedi Kara kitaplarının sahibi olan, kaymakamlık da yapmış şair kimdir?

A: Turgut Uyar

B: İlhan Berk

C: Ülkü Tamer

D: Ece Ayhan

Doğru cevap: Ece Ayhan