Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Ali ve Pilot kardeş oldukları gerçeğini öğrenince yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. İşte Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Engin Hepileri (Uygar), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi), Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner (İlhan), Timur Ölkebaş (Vedat), Burak Haktanır (Ergin), Onur Dikmen (Sarp), Adnan Biricik (Kurtbey), Beran Özel (Ezgi), Asya Taşkın (Zeynep), Sevtap Özaltun (Özlem) ve Fatma Karanfil (Nilüfer) gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip dizi Kimse Bilmez 23. yeni bölümde yaşanacaklar...

KİMSE BİLMEZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 23. YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı?

Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ 22. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?