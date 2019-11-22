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Hercai 45. bölüm canlı izle! Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümleriyle dikkatleri üzerine çeken Hercai dizisinin bu akşam izleyici karşısına çıkan bölümünde gerilim iyice artıyor. Dikkat çeken yeni bölümde Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünüyor. Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim ediyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Hercai 45. bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de..

HERCAİ 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir.

REYYAN ZOR DURUMDA KALIYOR

Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür.

REYYAN YEMİN EDİYOR

Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer.

MİRAN DERİNDEN YARALANIYOR

Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

ESMA MEKTUBU VERİYOR

Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder.

"MİRAN, HAZAR İLE DİLŞAH'IN OĞLU"

Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?