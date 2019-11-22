ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam heyecan dolu bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirdi. Reyyan, Miran'ın intikam duyguları hakkında şüphe duymaya başladı. Heyecan dolu bölümün ardından Hercai 23. bölüm fragmanını bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir.