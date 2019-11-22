Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.11.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 23:12

23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Miran ve Reyyan olay hakkında gerçekleri öğrenecek mi?

İzleyiciler tarafından ekranlarında cuma akşamları sevilerek takip edilen dizisinde yaşanan gelişmeler herkesi şaşırttı. Hazar'ın Miran'a yönelik sözleri Reyyan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratırken bölümün sona ermesiyle birlikte birlikte . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Peki, Miran ve Reyyan olay hakkında gerçekleri öğrenecek mi? İşte son bölümde yaşanan olaylar...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam heyecan dolu bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirdi. Reyyan, Miran'ın intikam duyguları hakkında şüphe duymaya başladı. Heyecan dolu bölümün ardından Hercai 23. bölüm fragmanını bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Miran ve Reyyan olay hakkında gerçekleri öğrenecek mi?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri