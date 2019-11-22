22 Kasım Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Kuaförüm Sensin puan durumu ne oldu?

Ekranların sevilerek takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de haftanın final bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler özellikle şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında detayları öğrenmek istiyor. 22 Kasım Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusu bu nedenle çok araştırılanların başında yerini aldı. Peki, Kuaförüm Sensin puan durumu nedir? İşte yarışmaya dair merak edilen bilgiler...

22 KASIM KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Haftanın final bölümünde Kuaförüm Sensin'de hangi ismin yarışmaya veda ettiği henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.