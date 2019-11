Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Bir Zamanlar Çukurova 45. son bölüm ile Atv ekranlarında yine soluksuz anlar yaşattı. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Mehmet Polat, Selin Yeninci, Selin Genç, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten gibi başarılı oyuncu kadrosuyla her Perşembe izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yer yerinden oynadı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. Bölümü, iki ezeli düşmanın aynı bahçe içindeki sahneleri ile sona erdi! İşte Bir Zamanlar Çukurova 45. son bölümde yaşananlar!

YILMAZ VE DEMİR ARTIK AYNI BAHÇEYİ PAYLAŞIYOR!

Fekeli'nin Hünkar'a arazisini satın alarak yardım ettiğini öğrenen Yılmaz, babasına bunun hesabını sordu. Beklemediği bir tepki ile karşılaşınca da baba ve oğlu ilk kez birbirlerine seslerini yükselttiler ve ipler koptu! Yılmaz, Müjgan'ı alarak küçük konağa taşındı!

İkisi yeni evlerinin bahçelerinde ilk kahvaltılarını yaparken, bahçe duvarı yıkılmaya başlandı! Bahçeye koşan Hünkar, Demir ve Züleyha karşılarında Yılmaz ve Müjgan'ı gördü. Şimdi bir yandan Demir ve Yılmaz her an birbirlerinin karşısında olacak, bir yandan da Züleyha ve Yılmaz her an birbirlerine bakacak!

DEMİR NE YILMAZ'A NE ALMANLARA YENİLMEMEYE KARARLI!

Yılmaz'ın vazgeçtiği hisselerin arkasından Almanların istediği 25 Milyon Mark çıkınca Demir yine deliye döndü. Çırçır'ı basıp Fekeli'den bile hesap sordu! Ama bir yandan da o parayı bulup, projeyi yapmakta kararlı! Hünkar, ne kadar engel olmaya çalışsa da Demir gerekirse tüm topraklarını satıp o parayı fabrikaya yatırmaya kararlı. Züleyha da Çukurova'daki toprakları satarak parayı toplayabileceğini söyleyerek Hünkar'ı yine çıldırttı!

HANIM KAHYA SANİYE, HATİP VE ŞERMİN'İ YAKALADI!

Şermin'in yörüngesine iyice giren Hatip, bulduğu her fırsatta Şermin ile buluşmaya devam ediyor. Ancak tam da Şermin'e ayrı ev açma vaatleri sırasında onları izleyen bir çift gözden haberi yok! Saniye ikisinin tüm konuşmalarını dinledi ve hemen Hünkar'a anlattı.

ZÜLEYHA VE MÜJGAN ARTIK KOMŞU MU OLACAK?

Yılmaz'ın Züleyha'yı hala sevip sevmediği sorusu aklını kemirirken, halasının tavsiyesini dinlemeye karar veren Müjgan, evliliğine daha da sıkı sarıldı. Ama şimdi Züleyha sürekli gözlerinin önündeyken, hayatları nasıl olacak?

Züleyha, Yılmaz'dan vazgeçtim dese de, şimdi her sabah onu görmeye dayanabilecek mi? Demir ve Hünkar, Yılmaz'ın burunlarının dibindeki mutlu aşk yuvasına nasıl tahammül edecek? Sınırsız aşkların, ölümüne kavgalarla el ele dolaştığı Çukurova'da, aşklar bu kez de herkesin göz göze olduğu bir sınavdan geçecek!

Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümleriyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Atv'de.