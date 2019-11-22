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  • 22.11.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 16:18

kim elendi? oldu toplam puan durumları!

Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta'da bugünkü ı kim aldı? oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde... Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek. da gün birincisi ise 18 puanla Melike olurken; Elif 16 puanla günü ikinci tamamladı.

22 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 22 Kasım Cuma günü birincisi oldukça merak ediliyor. Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta da yine eleme günü geldi çattı. Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hanım ve gelini Naciye mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 22 Kasım Gelinim Mutfakta eleneni ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. Dün günün en düşük puanını alan yarışmacısı 8 puanla Duygu oluyor. Duygu'nun ardından en düşük puanı alan ikinci yarışmacı ise 11 puanlı Gamze olarak açıklanmıştı.

22 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gün birincisi ise 18 puanla Melike olurken; Elif 16 puanla günü ikinci tamamladı. Son ikiye kalan yarışmacılardan Gamze 40 puanla elendi.

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