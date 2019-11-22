Gelinim Mutfakta 22 Kasım Cuma günü birincisi oldukça merak ediliyor. Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta da yine eleme günü geldi çattı. Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hanım ve gelini Naciye mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 22 Kasım Gelinim Mutfakta eleneni ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. Dün günün en düşük puanını alan yarışmacısı 8 puanla Duygu oluyor. Duygu'nun ardından en düşük puanı alan ikinci yarışmacı ise 11 puanlı Gamze olarak açıklanmıştı.

22 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gün birincisi ise 18 puanla Melike olurken; Elif 16 puanla günü ikinci tamamladı. Son ikiye kalan yarışmacılardan Gamze 40 puanla elendi.

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