Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Dündar Bey oldu. Tarihte Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey'in hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir sorusu bu kapsamda çok araştırılan arasında yer alıyor. Peki, Dündar Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatı...

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.