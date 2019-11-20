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  • 20.11.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:25

neden yok? Ertuğrul Gazi tarihte ne zaman öldü? İşte hayatı...

Türk tarihinin önemli isimlerinden birisi olan 'in hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak dizisinde Ertuğrul Bey'in olmaması dikkat çekti. Milyonlarca izleyicinin sevdiği isimlerden birisi olan Ertuğrul Bey ile ilgili özellikle şu sıralar Kuruluş Osman sorusu merak konusu oldu. Peki, Ertuğrul Gazi tarihte ne zaman öldü? İşte merak edilen bilgiler...

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey neden yok?

Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen isimlerinden birisi de Ertuğrul Bey'di. Bu akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'in olmaması dikkat çekti. Dizinin izleyicileri merakla Kuruluş Osman Ertuğrul Bey neden yok sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Ertuğrul Bey tarihte ne zaman öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

ERTUĞRUL GAZİ'NİN HAYATI

13. Yüzyıl'da dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.

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