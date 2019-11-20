Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen isimlerinden birisi de Ertuğrul Bey'di. Bu akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'in olmaması dikkat çekti. Dizinin izleyicileri merakla Kuruluş Osman Ertuğrul Bey neden yok sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Ertuğrul Bey tarihte ne zaman öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

ERTUĞRUL GAZİ'NİN HAYATI

13. Yüzyıl'da dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.