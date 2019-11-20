Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Gonca oldu. Dizide Gonca karakterini Emel Dede canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Kuruluş Osman'da Gonca karakterini canlandıran Emel Dede kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Emel Dede kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

EMEL DEDE KİMDİR?

Emel Dede, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1.70 boyundaki Emel Dede 52 kilodur. Başak burcu olan oyuncunun gözleri kahverengidir.