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  • 20.11.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:59

'da karakterini canlandıran ? ve nereli?

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip edecek izleyiciler ise Kuruluş Osman oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman dizisinde karakterine Emel Dede hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman'da Gonca karakterini canlandıran ? , nerelidir? İşte merak edilen detaylar...

Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Emel Dede kimdir?

Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Gonca oldu. Dizide Gonca karakterini Emel Dede canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Kuruluş Osman'da Gonca karakterini canlandıran Emel Dede kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Emel Dede kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

EMEL DEDE KİMDİR?

Emel Dede, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1.70 boyundaki Emel Dede 52 kilodur. Başak burcu olan oyuncunun gözleri kahverengidir.

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