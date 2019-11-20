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  • 20.11.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:59

tarihte kimdir? Gündüz Alp tarihte nerede ve ne zaman öldü? İşte hayatı...

Bu akşam ATV ekranlarında dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de oldu. Tarihte Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Bey'in ağabeyi olan Gündüz Alp'in hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ertuğrul Gazi'nin oğlu sorusu bu kapsamda çok araştırılan arasında yer alıyor. Peki, Gündüz Alp tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatı...

Kuruluş Osman Gündüz Alp tarihte kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Gündüz Alp oldu. Ertuğrul Bey'in oğlu olan Gündüz Alp'in hayatı şu sıralar merakla araştırılıyor. Dizinin izleyicileri merakla Ertuğrul Gazi'nin Gündüz Alp kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Gündüz Alp tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

GÜNDÜZ ALP TARİHTE KİMDİR?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur.

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