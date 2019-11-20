Kuruluş Osman dizisinde dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Gündüz Alp oldu. Ertuğrul Bey'in oğlu olan Gündüz Alp'in hayatı şu sıralar merakla araştırılıyor. Dizinin izleyicileri merakla Ertuğrul Gazi'nin Gündüz Alp kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Gündüz Alp tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatına dair bilgiler...

GÜNDÜZ ALP TARİHTE KİMDİR?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur.