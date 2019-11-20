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  • 20.11.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:46

tarihte var mı? ? İşte merak edilen bilgiler...

3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Aygül oldu. İzleyiciler bu nedenle özellike şu saatlerde tarihte kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte merak edilen bilgiler...

Kuruluş Osman Aygül tarihte var mı?

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Aygül oldu. Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine Buse Arslan Deniz hayat veriyor. İzleyiciler özellikle şu saatlerde Kuruluş Osman Aygül tarihte kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Aygül tarihte var mı? İşte araştırılan sorunun yanıtı...

KURULUŞ OSMAN'DAKİ AYGÜL TARİHTE VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Aygül karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.

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