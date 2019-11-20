Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Zöhre Hatun oldu. Kuruluş Osman dizisinde Zöhre Hatun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. İzleyiciler özellikle şu saatlerde Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihte kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Zöhre Hatun tarihte var mı? İşte Zöhre Hatun'un hayatı...

ZÖHRE HATUN TARİHTE KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zöhre Hatun karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.