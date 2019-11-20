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  • 20.11.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:37

Kuruluş Osman Hatun tarihte kimdir? Zühre tarihte var mı? İşte merak edilen bilgiler...

3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Hatun oldu. İzleyiciler bu nedenle özellike şu saatlerde Kuruluş Osman sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte Zöhre Hatun'un hayatı...

Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihte kimdir?

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Zöhre Hatun oldu. Kuruluş Osman dizisinde Zöhre Hatun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. İzleyiciler özellikle şu saatlerde Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihte kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Zöhre Hatun tarihte var mı? İşte Zöhre Hatun'un hayatı...

ZÖHRE HATUN TARİHTE KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Zöhre Hatun karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.

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