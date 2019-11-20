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  • 20.11.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:50

tarihte kimdir? ? İşte Alişar'ın hayatı...

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de oldu. Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterine Saruhan Hünel hayat veriyor. İzleyiciler özellikle şu saatlerde Kuruluş Osman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? İşte Alişar'ın hayatı...

Kuruluş Osman'daki Alişar tarihte var mıydı?

Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Alişar oldu. İzleyiciler bu nedenle özellike şu saatlerde Kuruluş Osman Alişar tarihte kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Alişar tarihte var mı? İşte Alişar'ın hayatı...

ALİŞAR TARİHTE KİMDİR?

Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu ileri süren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

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