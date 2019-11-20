Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Alişar oldu. İzleyiciler bu nedenle özellike şu saatlerde Kuruluş Osman Alişar tarihte kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Alişar tarihte var mı? İşte Alişar'ın hayatı...

ALİŞAR TARİHTE KİMDİR?

Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu ileri süren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.