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  • 19.11.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 17:21

123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyhan Nigar'ı köşeye sıkıştırıyor

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi dizisinde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni bölümde Reyhan Nigar’dan dayısı ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Nigar’ı köşeye sıkıştırıyor. İzleyiciler şimdilerde . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Yemin dizisi ekranların sevilen dizileri arasında yer alıyor. Haftaiçi her gün saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizinin 123. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başlandı. Heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri şaşırtan Yemin dizisinin 123. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yemin dizisinde bugün Reyhan Nigar'dan dayısı ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Nigar'ı köşeye sıkıştırır.

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