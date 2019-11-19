Hercai Atv ekranlarında bu kez yağmur yapğdırdı. Yapımcılığını Banu Akdeniz'in yönetmenliği Cem Karcı, Benal Tairi'nin üstlendiği dizinin başrollerini Ebru Şahin, Akın Akınözü, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serhat Tutumluer, Gülçin Şantırcıoğlu, Tansu Taşanlar, Oya Unustası, Gülçin Santırcıoğlu, Feride Çetin, Serdar Özer, İlay Erkök, Cahit Gök ve Duygu Yetiş'in paylaştığı reyting rekortmeni dizi Hercai son bölümde ekip, Mardin'e yağmur yağdırdı.

HERCAİ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Cuma akşamlarının birincisi olan Hercai geçtiğimiz bölüm yağmur altında çekilen sahneyle ekrana damga vurdu. Ekranda fırtına gibi esen Hercai, bu defa yerini yağmura bıraktı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Miran ve Reyyan'ın yağmur altında geçen sahnesi için yapım ekibi zoru başardı.

İstanbul'dan Mardin'e yağmurlama yapması için getirilen özel ekip 12 saat süren çekimde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'e yağmur yağdırdı. 5-6 saat boyunca yağmurda kalan oyuncular, ateş başında battaniyelere sarılı şekilde ısınarak bir sonraki sahnelerine hazırlandılar.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.



REYYAN KENDİNİ SUÇLUYOR

Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.



MİRAN, REYYAN İÇİN ÇABALIYOR

Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.



HAZAR ŞADOĞLU İYİLEŞİYOR

Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister.



Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?