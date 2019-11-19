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  • 19.11.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 18:06

dizisinin oyuncuları kimler? Azize dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin konusu...

Başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı dizisi bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Azize dizisi hakkında detaylar izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İzleyiciler arama motorlarında Azize dizisinin oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Azize dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin konusu...

Azize dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Azize dizisi oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Bu akşam izleyicisiyle buluşan dizide ailesi Alpanlar adı ile bilinen mafya ailesi tarafından dağıtılan Azize, geride kalan tek varlığı olan kardeşini koruyabilmek için hayata tutunması konu ediniyor. Peki, Azize dizisi nerede çekiliyor? İşte diziye dair merak edilen bilgiler...

AZİZE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Buğra Gülsoy (Kartal Alpan)

Hande Erçel (Azize Günay)

Mustafa Yıldıran (Balkan Alpan)

Mustafa Avkıran (Barbaros Karakaya)

Duygu Sarışın (Asya Gündoğan)

Selen Öztürk (Tuna Alpan)

Tugay Mercan (Okan)

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