"Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yılların birincisi olan Atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek! Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan Kuruluş Osman, muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak.

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ...

Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos)

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kayılar ihanetin pençesine düşüyor!

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

Atv ekranlarında 20 Kasım Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak olan efsane dizi Kuruluş Osman, dev prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü prodüksiyonu ile de dikkat çeken dizinin yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman ve Burak Özçivit hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Bozdağ'ın açıklamaları...

360 dönümlük bir plato içinde kurulu olan sette kendinizi 1200'lü yıllarda buluyorsunuz. Dev prodüksiyon 'Kuruluş Osman' için, kaleler, çadırlar, mağaralar inşa edilmiş, hatta otağların arasından geçen nehir bile düşünülmüş. Dizide kullanılan atlar için arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada atlar eğitmenler eşliğinde doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor. Oyuncular için de her şey düşünülmüş; konaklayacakları, set arasında dinlenecekleri karavanlar yapılmış.

EZBERLERİ BOZACAĞIZ

'Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi, Bozdağ Film'in sahibi Mehmet Bozdağ, tam bir endüstri kurmuş. Kamera arkası ve önünde yaklaşık bin kişi çalışıyor. Bozdağ'la sette bir araya geldik ve merak ettiğimiz her şeyi, bu büyük projenin mimarına sorduk. İşte Bozdağ'ın anlattıkları...

'Kuruluş Osman' ile rutinin dışına çıkmak, hikaye anlatma mantığımızla, oyuncularımızın hazırlanmasıyla, kurduğumuz atmosferle, çadırlarla, mağaralarla ezber bozmak istiyoruz. Çektiğimiz sahneler birkaç hafta konuşulacak, her yerinden duygu akıyor.

HER SAHNE TABLO GİBİ

-Dizide 45'e yakın karakter var. Bugüne kadar Türk televizyon tarihinin en fazla karaktere sahip dizilerini yaptık. Bu, projelerin uzun soluklu olmasını sağlıyor; hep aynı karakter ve hikaye etrafında dönmüyor iş. Ciddi bir eleme süresi yaşadık. 6 bin farklı karaktere baktık. Yardımcı oyuncuları bile özenle seçtik. Atların süs eşyasına kadar titiz davrandık. Bizde sadece oyuncu yok, atmosfer var. Her sahnenin tablo gibi durmasını istiyoruz. O yüzden en ince ayrıntısına kadar çalışıldı.

-Bu işin hem tasarım, hem senaryo aşamasında varım. Farklı farklı işlerde yer alayım diye bir sevdam yok. Biz yaptığımız işin en iyi şekilde olmasını istiyoruz. Prodüksiyon için pastel bir dünya, bir endüstri kurduk. Çadırlarımız bile el yapımı. Sürekli köy, kasaba üretiyoruz. Çok büyük bir ekibimiz var. Kadromuz işe çok hakim. İlk işe başladığımızda çadır nasıl yapılır, kılıç nasıl yapılır bilen yoktu. Sadece iyi oyuncu yetmiyor.

-İzleyicinin o dünyaya kendisini adapte etmesi için oyunculara sosyal medya yasağı getirdik. Böyle yaparak gerçekçiliği daha iyi veririz diye düşünüyorum. İzleyici buradaki karakterlere inanmalı. Çok sağlam bir kadro var. 5 bin kişi arasından seçtik.

-Bir çadır, bugünkü manada bildiğimiz kurumları yok ama o küçücük çadırda cihanın en büyük devleti kuruluyor. Öyle iyi bir temel atılmalı ki, oradan yetişen bütün kaynak berrak olsun ve tüm çağları etkilesin. Tarih zincirleme ilerliyor. Osman Gazi bu başarıyı göstermemiş olsa, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u feth edemeyecek, Barbaros Hayrettin Paşa gemilerini yürütemeyecekti. O yüzden Osmanlı'nın hikayesi, aslında hepimizin hikayesi. Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız. O Osman'ın yeniden tarih sahnesine çıkmasını bekliyoruz.

TARİHSEL HAFIZAMIZ ÇOK GÜÇLÜ

Kendime tarihi anlatmak gibi bir misyon yükledim desem hadsizlik olur. Sanatçının bir zihniyet dünyası vardır, neyle besleniyorsa onu neşreder. Ben tarihle besleniyorum ve Türk toplumunun tarihsel hafızasının çok güçlü olduğuna inanıyorum. Ancak onarılması gerektiğini düşünüyorum çünkü 1071 öncesinde başlayan bir kahramanlık çağı var bizim için. Hepimiz yeniden o parlak günlere dönmenin hayalini kuruyoruz. Tarih kitaplarında Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Barbaros Hayrettin'i okuyorsun, onların ne kadar kudretli olduğunu görüyorsun, sonra soruyorsun 'Bugün niye böylesin?' diye. Tarih hem arkamızda istediğimiz bir kudret, hem de bir yük. Bu yükü kaldırmak zorundayız. Ben de kendi adıma elimden geldiğince tarihsel hikayeleri anlatmak istiyorum.

EMİR KOMUTA YOK, İSTİŞARE VAR

Sette çok tecrübeli bir isim var. Yönetmenimiz Metin Günay efsane biri, yol arkadaşım. Proje tasarımından her şeye kadar büyük emeği var. Metin Günay'la dünyaya söylenecek çok sözümüz var. Çok güzel bir ekibimiz var. Emir komuta zinciri üzerine değil, istişare mekanizması üzerine kuruldu ekip. Herkesin ortak hayalini yaratmaya çalışıyoruz. Ortak bir ekip ruhu oluşturuyoruz. Başarı da böyle geliyor.

DÖRT GÜN DAĞDA KALIP ÇEKİM YAPTIK

Üç gün sete iki saat uzaklıktaki bir yere gidip kamp kurduk. Yol olmadığı zaman ekipmanlar halatlarla, araçlarla indirildi. O aksiyon sahnesi dört gün sürdü. Herkes dağda kaldı.

SIRADA MALAZGİRT PROJEMİZ VAR

Bundan sonra Malazgirt Zaferi projemiz var, onu film yapacağım. Büyük bir prodüksiyon olacak. Sonra Barbaros Hayrettin Paşa dönemi var. Günümüz hikayeleriyle ilgili projeler yapma hayalim de var. Yazdıklarımız da var. Ama şimdilik tarihten devam edeceğiz.

ÖYKÜYÜ HAYAL DÜNYAMDAN ŞEKİLLENDİRİYORUM

Günde 17 saat çalışıyorum. Fragmanla da ilgileniyorum, kostüm, bütçe gibi detayların kararlarını da veriyorum. Tarih bölümü mezunuyum. Kuruluş dönemiyle ilgili kaynak sayısı çok az. Tarihçiler bu dönemi sınırlı kaynaklar üzerinden şekillendiriyorlar. Ben de hikayeyi, kendi hayal dünyamdan, ruh dünyamdan şekillendiriyorum. Hikayeyi anlatırken entrika ve maceraya dikkat ediyorum. Kahramanımızın adım adım oraya gitme hikayesini anlatıyoruz.

BU PROJE DAMARLARIMIZI HAREKETE GEÇİRİYOR ÇÜNKÜ OSMANLI'YA ÖZLEM VAR

Hayalim 'Kuruluş Osman'ın uzun süreli devam etmesi. ABD, Avrupa, Endonezya, Çeçenistan, Orta Asya, Güney Afrika, Kafkasya gibi dünyanın birçok yerinden teveccüh ve talep görüyoruz. Setimizi tüm dünyadan sayısız kişi ziyaret etti. Devlet erkanından da çok kişi geldi. Gururluyuz.

İçimizde Osmanlı'ya büyük özlem var. Ben bununla ilgili sosyolojik bir makale yazmak istiyorum. 'Kuruluş Osman', içimizdeki özlem... Yeniden o günlere dönebilme, o saf duyguları yaşayabilme, yeniden kahramanlık mücadelesi verme arzusu... Genetiğimizde de bu var, o parlak günlere dönerek geleceği şekillendirmek istiyoruz. Osman gibi bir kahramanın da yol rehberliği yapmasını... Bu proje damarlarımızı harekete geçiriyor. Biz cihangirane rüyalar gören kadim bir milletiz. Devlet kırmızı çizgimiz. Tarihle ilgili bir proje iyi aktarıldığında insanımız çok seviyor ve bir destan başlıyor.

BURAK ÖZÇİVİT NASIL KURULUŞ OSMAN'A SEÇİLDİ?

Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit karaktere çok iyi oturdu, ruhen işin içine girdi. Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu Osman, 21 yaşında devleti yönetmek için seçiliyor. Onun ruh dünyasını, bakışlarını düşündüğümde aklıma Burak geldi. Bir sene boyunca çalıştı, efsane iş çıkardı.

PLATODA KÜTÜPHANE BİLE VAR

2014'ten beri hemen hemen aynı ekiple çalışıyoruz. Ekibimizin yüzde 90'ı aynı. Aksiyon ekibimiz 4-5 yıldır aynı. At sayımız 70'i geçti. Hayvan kastımız var; koyun, deve, kuş... 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi için getirdiğimiz kuş, dört aydır bizde.

Platomuzda cami de var, benzin istasyonu da...

Sette yağmur, çamur, balçık olmasın diye drenaj sistemi yaptık. Yeşillik ve doğa içinde olmak kurtardı bizi. Burada kütüphanem var. Zihnimiz çok açılıyor.

1200'LÜ YILLARA IŞINLANDI

'Kuruluş Osman' dizisinin Riva'daki setine girdiğiniz anda kendinizi bambaşka bir dünyada hissediyorsunuz. Bir plato değil de, yaşanmışlığı olan şehirler, kasabalar var sanki karşınızda. Sette gezerken bir anda 1200'lü yıllara gidip tarih içinde yolculuğa çıktık. Dönemin obaları, mekanları, kıyafetleri, aksesuarları karşısında büyülenmemek elde değil...

SETTE KİMSENİN EGOSU YOK

Yönetmenimiz Metin Günay işine aşkla sarılan biri. Sette bir aile ortamı oluşturdu. Oyuncularımız ve tüm ekip, muazzam bir disiplin ile gönülden çalışıyor. Sette kimsenin egosu yok, patron yönetmen.

150 kişiden oluşan sanat grubu, binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak, yaydan oluşan deneme ait silahlar ve aksesuarlar üretti.

KURULUŞ OSMAN'DAN DEV PRODÜKSİYON!

Dört şehir ve beş oba kuruldu

Kuruluş Osman için Bozdağ Film Platosu'nun 300 dönüm arazisi üzerinde Kayı Obası, Bizans Kalesi, suni göl ve çevresinde bir şehir ile Türkmen beyliği kasabasından oluşan devasa setler yapıldı. Farklı Türk beylikleri için de dört oba inşa edildi.

Bizans Kalesi ve şehri 50 bin metrekare arazi üzerine inşa edildi.

800 metre genişliğinde ve 1.60 metre derinliğinde inşa edilen suni göl ve çevresinde kurulan şehir, 20 bin metrekare alana kuruldu. 30 bin metrekarelik alana da çarşı ve konakların olduğu Türk beyliği kasabası yapıldı.

Dekorların inşasında 250 bin metre demir-saç profil, 1000 metreküp kereste, 300 ton kayrak taşı, 15 ton boya ve tiner kullanıldı.

150 kişilik sanat grubu; dekorlardan mobilyalara silahlardan aksesuvarlara kadar her detay için 6 ay çalıştı. Sanat grubu yüz elli bin metrekare kumaş kullandı.

Ana oyuncu kadrosu için 120 adet kostüm dikildi. Tüm kostümler için ise 50 bin metre eskitilmiş özel kumaş kullanıldı.

40 kişilik ana oyuncu kadrosunun yanında 150 kişilik aksiyon ekibi de dizide görev aldı. Kuruluş Osman'ın ilk bölümünde yaklaşık 5 bin yardımcı oyuncu rol aldı.

Kamera arkası ekibi 350 kişiden oluşuyor. Animasyon ve efektler için ise 50 kişilik bir ekip görev yapıyor.

Dizi için 70 at satın alındı. Dizide atlar dışında koyunlar, keçiler, bülbüller, keklikler, yılanlar, fareler ve akrepler de kullanıldı.