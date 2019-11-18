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Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte merakla beklenen Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Kuruluş Osman için nefesler tutuldu. Kuruluş Osman 20 Kasım'da ilk bölümüyle Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosu açıklandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı, Mehmet Bozdağ imzalı dizi; usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragman dizinin senaristi ve yapımcısı olan Mehmet Bozdağ tarafından paylaşıldı. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragman ve oyuncu kadrosu...

18.11.2019 16:59 - Son Güncelleme: 18.11.2019 16:59
Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte merakla beklenen Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman tüm dünyada büyük bir heyecanla bekleniyor. Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosu ile merakla beklenen Kuruluş Osman'da kim hangi karakter? İşte Kuruluş Osman hakkında her şey...

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte merakla beklenen Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri...

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

BURAK ÖZÇİVİT (OSMAN BEY)

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir.

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte merakla beklenen Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri...

NURETTİN SÖNMEZ (BAMSI)

Nurettin Sönmez, 24 Temmuz 1978 doğumludur. İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte merakla beklenen Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri...

RAGIP SAVAŞ (DÜNDAR)

1966 yılında İzmit'te dünyaya gelen Ragıp Savaş ilk ve orta lise eğitimini yine İzmit'te tamamladı. 1986 yılında Mimar Sinan üniversitesi devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında bu okuldan yüksek dereceyle mezun oldu.

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte merakla beklenen Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri...

SARUHAN HÜNEL (ALİŞAR)

Saruhan Hünel, 07 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur.

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