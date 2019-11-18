Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte merakla beklenen Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman tüm dünyada büyük bir heyecanla bekleniyor. Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosu ile merakla beklenen Kuruluş Osman'da kim hangi karakter? İşte Kuruluş Osman hakkında her şey...

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE - TIKLA