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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 23:07

2. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Azize korkunç bir dünyaya girmek zorunda kalıyor!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Azize, mahkumların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık oluyor. İlk bölümün sona ermesiyle birlikte yayına girdi mi sorusu merak konusu oldu. İşte dizinin ilk bölümünde yaşanan olaylar...

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Azize dizisinin ilk bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı bulunuyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte Azize 2. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkumların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur.

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