Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Azize dizisinin ilk bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı bulunuyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte Azize 2. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkumların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur.