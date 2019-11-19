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  • 19.11.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 18:52

Azize dizisinin kimdir? ve kaç yaşındadır?

Azize dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında başlıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Azize oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Azize dizisinde karakterini canlandırıyor. Peki, Azize dizisinin Ceyda Alpan'ı ? ve nereli? İşte hayatına dair detaylar...

Azize dizisinin Ceyda Alpan'ı Ceylan Batı kimdir?

Bu akşam Kanal D ekranlarında Azize dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Ceyda Alpan oldu. Azize dizisinde Ceyda karakterini Ceylan Batı canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Azize dizisinin Azize dizisinin Ceyda Alpan'ı Ceylan Batı kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ceylan Batı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen bilgiler...

CEYLAN BATI KİMDİR?

Ceylan Batı 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. 1.71 boyunda olan genç oyuncu 56 kilodur. Bu akşam Kanal D ekranlarında başlayan Azize dizisinde Ceylan Batı, Ceyda Alpan karakterine hayat vermektedir.

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