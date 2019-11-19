Bu akşam Kanal D ekranlarında Azize dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Ceyda Alpan oldu. Azize dizisinde Ceyda karakterini Ceylan Batı canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Azize dizisinin Azize dizisinin Ceyda Alpan'ı Ceylan Batı kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ceylan Batı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen bilgiler...

CEYLAN BATI KİMDİR?

Ceylan Batı 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. 1.71 boyunda olan genç oyuncu 56 kilodur. Bu akşam Kanal D ekranlarında başlayan Azize dizisinde Ceylan Batı, Ceyda Alpan karakterine hayat vermektedir.