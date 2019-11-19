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  • 19.11.2019 23:14
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 23:19

11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük yüzleşme!

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep’ten Hasan’ın her şeyi öğrendiği bilgisini alıyor. İzleyiciler şimdi . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Çocuk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çocuk dizisi yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Heyecan dolu bölümde Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor ve Hasan'ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel oluyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan'ın Şule'den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan'ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir.

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