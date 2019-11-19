Salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çocuk dizisi yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Heyecan dolu bölümde Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor ve Hasan'ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel oluyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan'ın Şule'den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan'ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir.