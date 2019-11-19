Kanal D ekranlarında bu akşam Azize dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken baş karakterlerden birisi de Azize Günay oldu. Dizide Azize Günay karakterini güzel oyuncu Hande Erçel canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Azize dizisinin Azize Günay'ı Hande Erçel kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hande Erçel kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 1993 tarihinde Balıkesir'in güzel yerlerinden biri olan Bandırma'da dünyaya gelmiştir. İlk olarak TRT ekranlarında yayınlanan Hayat Ağacı adındaki dizide oynamıştır. Oynamış olduğu Çılgın Dershane ismindeki gençlik dizisi oldukça beğenilmiş ve güzelliği ile göz doldurmuştur.