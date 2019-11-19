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  • 19.11.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 18:38

dizisinin kimdir? ve nereli?

Kanal D ekranlarında bu akşam dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de oldu. Dizide Asya Gündoğan karakterini canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Azize dizisinin Asya Gündoğan'ı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

Azize dizisinin Asya Gündoğan'ı Duygu Sarışın kimdir?

Azize dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında başlıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Azize oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Azize dizisinde Asya Gündoğan karakterine ünlü oyuncu Duygu Sarışın hayat veriyor. Peki, Azize dizisinin Asya Gündoğan'ı Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Duygu Sarışın İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Bu eğitimi tamamladıktan sonra Duygu Sarışın, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler aldı.

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