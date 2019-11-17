Çin Seddi filmi Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı film. Cesur bir direniş hikayesini konu alan film bu akşam Star TV'de ekranlarda olacak. Filmi ekranlarda gören izleyiciler büyük bir merakla Çin Seddi filmi oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Çin Seddi filminin konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu...
ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI
Matt Damon - William Garin
Jing Tian - Komutan Lin
Pedro Pascal - Pero Tovar
Willem Dafoe - Sir Ballard
Andy Lau - Wang
Zhang Hanyu - General Shao
Eddie Peng - General Wu
Lu Han - Peng Yong
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