Çin Seddi filmi Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı film. Cesur bir direniş hikayesini konu alan film bu akşam Star TV'de ekranlarda olacak. Filmi ekranlarda gören izleyiciler büyük bir merakla Çin Seddi filmi oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Çin Seddi filminin konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu...

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI

Matt Damon - William Garin

Jing Tian - Komutan Lin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong