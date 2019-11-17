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  • 17.11.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 19:23

filmi oyuncuları kimler? Çin Seddi filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

filmi bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Beyaz perdede dikkat çeken Çin Seddi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler şimdi Çin Seddi filmi oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. İşte Çin Seddi filminin konusu...

Çin Seddi filminin oyuncuları kimler?

Çin Seddi filmi Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı film. Cesur bir direniş hikayesini konu alan film bu akşam Star TV'de ekranlarda olacak. Filmi ekranlarda gören izleyiciler büyük bir merakla Çin Seddi filmi oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Çin Seddi filminin konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu...

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI

Matt Damon - William Garin
Jing Tian - Komutan Lin
Pedro Pascal - Pero Tovar
Willem Dafoe - Sir Ballard
Andy Lau - Wang
Zhang Hanyu - General Shao
Eddie Peng - General Wu
Lu Han - Peng Yong

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