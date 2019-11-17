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  • 17.11.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 17:45

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sınırsızların yeni hedefi şaşırtacak!

ATV ekranlarında büyük bir merakla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 147. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekerken izleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşanan olaylar...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da salı günü heyecan doruktaydı. Son bölümde Hızır'ın başına gelen olaylar herkesi şaşırttı. Altan, Sınırsızları kullanarak Hızır ve arkadaşlarını can evinden vurmaya başladı. Pazar gününün gelmesiyle birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.

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