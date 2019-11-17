Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sınırsızların yeni hedefi şaşırtacak!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da salı günü heyecan doruktaydı. Son bölümde Hızır'ın başına gelen olaylar herkesi şaşırttı. Altan, Sınırsızları kullanarak Hızır ve arkadaşlarını can evinden vurmaya başladı. Pazar gününün gelmesiyle birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.
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